Goal.pl Na zdjęciu: Marcin Ryszka w Goal.pl

Człowiek wielu talentów, a nawet doskonały pływak. Bohater książki o sobie, legenda domu studenckiego Arkadia, a nawet dziennikarz. Reprezentował Polskę na międzynarodowej arenie, teraz będzie reprezentował także barwy Goal.pl. Panie i panowie, koleżanki i koledzy, czytelnicy i widzowie – mamy przyjemność ogłosić nasze najnowsze wzmocnienie. Przed wami Marcin Ryszka.

Marcin Ryszka jest doskonale znany w środowisku piłkarskim, ale wierzymy, że u nas przedstawi się wam od innej strony. Marcin, były paraolimpijczyk, do tej pory często zajmował się sportem niepełnosprawnych. Reprezentował też to środowisko na zewnątrz, a wewnątrz inspirując do aktywności. Jest ikoną i legendą, wielkim popularyzatorem oraz symbolem przełamywania barier. Natomiast tak jak Robert Lewandowski zrobił już wszystko w Bayernie, tak i przed Marcinem nowe wyzwania z nieco innej kategorii. U nas, w Goal.pl, Marcin będzie się zajmował Ekstraklasą, reprezentacją Polski, szeroko pojętym folklorem polskiej piłki, ale też hitami Ligi Mistrzów – czyli, generalnie, głównym nurtem piłkarskim.

Marcin będzie na kanale Youtube Goal.pl prowadził:

Programy Live; zależnie od potrzeb danego tygodnia mogą to być poranki czy tematyczne programy popołudniowo-wieczorne.

zależnie od potrzeb danego tygodnia mogą to być poranki czy tematyczne programy popołudniowo-wieczorne. Autorski format, o którym szerzej opowiemy niebawem.

Nie stawiamy natomiast Marcinowi żadnych barier, ograniczeń tematycznych, bo już z lektury jego książki wiemy – to nie ma sensu, każdą barierę przeskoczy, albo w najgorszym razie przełamie. Przypominamy, że swego czasu jako osoba niewidoma komentował nawet mecze kadry w TVP. Nie wykluczamy więc, że Marcin spróbuje się w jeszcze innej roli.

Możemy wam też szczerze powiedzieć, że cieszymy się z transferu Marcina nie tylko od strony dziennikarskiej, ale czysto ludzkiej. Każdy, kto miał okazję poznać Marcina, ten wie, że poza tym, że jest świetnym dziennikarzem i człowiekiem miliona kontaktów, to po prostu świetny gość, którego posiadanie na pokładzie podnosi morale całego zespołu.

Zaznaczamy, że nie zamykamy Marcinowi żadnych ścieżek. Jeśli lubiliście audycje Marcina w Radiu Kraków, program Marcina w Kanale Sportowym lub czekaliście na podcasty Weszlo.FM z jego udziałem, sami możemy na nie zaprosić i je polecić.

Zapraszamy w piątek na 18:00 na Q&A LIVE z naszymi dwoma wiosennymi transferami, Marcinem Ryszką i Kamilem Kanią. Możecie zadać im wszelkie pytania. Marcin, wiemy, że docenisz – miło cię widzieć w naszej ekipie!