Gwiazda Górnika nie zagra w meczu z Piastem?

Pressfocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Złe wieści napływają do nas z obozu Górnika Zabrze. Wszystko wskazuje na to, że kontuzji nie zdążył wyleczyć Lukas Podolski i nie wystąpi on w meczu z Piastem Gliwice. Niemiec zmaga się z urazem, którego nabawił się w spotkaniu z Rakowem.

Lukas Podolski jest największą gwiazdą Górnika Zabrze

Niemiec po słabym początku sezonu odzyskał formę i regularnie trafia do bramki

Z powodu urazu nie wystąpi najprawdopodobniej z najbliższym spotkaniu z Piastem

Trener nie chce forsować doświadczonego gwiazdora

W sobotę trudne zadanie przed Górnikiem. Podopieczni Jana Urbana w Gliwicach zmierzą się z Piastem, który na własnym stadionie przegrywa rzadko. Dodatkowo, goście będą musieli poradzić sobie bez Lukasa Podolskiego, który nie zdążył wyleczyć urazu mięśnia uda prawej nogi. Portal Interia podaje, że mało prawdopodobne wydaje się, żeby napastnik mógł wystąpić w meczu.

Podolski w tym sezonie strzelił już cztery bramki w PKO BP Ekstraklasie. Po słabym początku sezonu 36-latek odzyskał odpowiedni rytm, a drużyna wreszcie czerpie korzyści z jego gry. Już w środę Górnik zmierzy się z Lechem Poznań w ćwierćfinale Pucharu Polski. Z tego też względu trener Urban nie chce zbytnio forsować Podolskiego, by ten nie wypadł z gry na dłużej.

Brak doświadczonego Niemca to dla drużyny spory problem. W wyjściowym składzie zastąpi go najprawdopodobniej Mateusz Cholewiak, ale trener ma wyjątkowo ograniczone pole manewru na tej pozycji. W tym sezonie strzelił on tylko jedną bramkę.

Przeczytaj też: Legia i Wisła wspólnie przeciwko wojnie