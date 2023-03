Pressfocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Kwestia przyszłości Lucasa Podolskiego pozostawała niejasna

Napastnik otrzymywał wiele ofert, a nie najlepsze stosunki z Janem Urbanem potęgowały pogłoski o jego odejściu przed końcem sezonu

Agent zawodnika zapewnił, że Niemiec dokończy rozgrywki w barwach Górnika Zabrze

Podolski dokończy sezon w Górniku

Umowa Lukasa Podolskiego z Górnikiem Zabrze obowiązuje jedynie do końca sezonu. Z tego też powodu pojawiały się plotki, że napastnik może nie dokończyć sezonu w drużynie z Zabrza. Wskazywały na to również napięte stosunki z Janem Urbanem, który wrócił na ławkę trenerską Górników.

37-latek nie może narzekać na brak ofert, a chcą go przede wszystkim kluby z MLS i Arabii Saudyjskiej. Agent zawodnika w rozmowie z WP Sportowe Fakty zdradził, że Niemiec nie odejdzie z Górnika przed końcem rozgrywek. Co więcej, w Zabrzu przygotowano dla niego już ofertę nowej umowy.

– No cóż, mówiąc o nowym kontrakcie Lukasa, to on jest gotowy praktycznie od grudnia, wszystko już wtedy było ustalone. Tak naprawdę to taka sama umowa jak na obecny sezon. Nie uwzględniająca ani inflacji, ani innych czynników. Powiem to jeszcze raz: to kontrakt podpisany sercem, a nie pieniędzmi. Zatem na papierze wszystko jest ustalone, ale potem były święta, obóz przygotowawczy w Turcji, kolejne zmiany w klubie. Na ten moment mogę więc powiedzieć jasno: warunki są ustalone, ale nic nie jest podpisane – stwierdził.

Kibice mogą liczyć, że Podolski pozostanie w zespole przynajmniej do końca rozgrywek. To, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie, nie jest już sprawą oczywistą.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że Lukas zostanie w Górniku co najmniej do końca sezonu. Wie, że sytuacja jest bardzo trudna i chce pomóc jak tylko może – podkreślił agent zawodnika.