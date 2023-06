ŁKS znów to zrobił. Trzeci awans w jednym sezonie!

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

ŁKS zakończył sezon 2022/2023

Kibice tego klubu będą z przyjemnością wracali pamięcią do minionej kampanii

ŁKS może pochwalić się trzema awansami w jednym sezonie

ŁKS skompletował hat-tricka. Imponujący wyczyn łodzian

ŁKS może wyczekiwać nowego sezonu Ekstraklasy. Drużyna Kazimierza Moskala będzie bowiem rywalizować w piłkarskiej elicie, po tym jak okazała się najlepsza w Fortuna 1. Liga.

Pierwsza drużyna ŁKS-u nie była jedyną, która mogła cieszyć się z awansu w bieżącej kampanii. Promocję do wyższej klasy rozgrywkowej wywalczył też trzeci zespół ŁKS-u. Awansował on do czwartej ligi.

Swój sezon zakończyła też już druga drużyna łódzkiego klubu. Rezerwy pokonały Olimpię Zambrów 3:1 i zameldowały się w drugiej lidze. Tym samym ŁKS zaliczył trzy awanse w jednym sezonie.

Mamy 𝗸𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁. Brawa dla rezerw! #DlaPrzyszłości



✅ ŁKS Łódź ➜ @_Ekstraklasa_

✅🆕 ŁKS II Łódź ➜ II liga

✅ ŁKS III Łódź ➜ IV liga



📷 @LensStrong pic.twitter.com/IWiHl865PL — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) June 17, 2023

Co ciekawe, ŁKS może cieszyć się z trzech awansów w jednej kampanii, po raz drugi w swojej historii. Taki sam przypadek miał miejsce w 1924 roku.

@LKS_Lodz zrobił to nie po raz pierwszy. W roku 1924 ŁKS został mistrzem łódzkiej klasy A i awansował do rozgrywek o mistrzostwo Polski. ŁKS II wygrał rozgrywki klasy B pokonując w finale @RTS_Widzew_Lodz (0:0, 2:1), a ŁKS III wygrał klasę C pokonując Sokół Pabianice (4:0, 5:0). pic.twitter.com/GMGlRHauKn — J. J. Pershing (@JJPershing2) June 17, 2023

