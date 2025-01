fot. Pressfocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Feio ceni Wszołka. Legia chce go zatrzymać

Legia Warszawa przygotowuje się do rundy wiosennej. Czeka ją rywalizacja na trzech frontach, choć priorytetowo traktuje się rozgrywki Ekstraklasy. W stolicy marzą o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu, na który czekają już czwarty sezon. Wyjściowa pozycja nie jest zbyt komfortowa, bowiem po rundzie jesiennej Wojskowi zajmują czwartą lokatę, a do liderującego Lecha Poznań tracą sześć punktów. Co więcej, będą mieć bardziej napięty terminarz od swoich rywali, gdyż dochodzą im jeszcze mecze w ramach Pucharu Polski i Ligi Konferencji Europy.

Władze klubu wykorzystują przerwę w rozgrywkach, aby wyjaśnić tematy przyszłości swoich zawodników. W tej grupie jest Paweł Wszołek, który niedawno publicznie zakomunikował, że liczy na jak najszybsze porozumienie w temacie przedłużenia wygasającej po sezonie umowy. Traktuję Legię priorytetowo, ale nie chce czuć się niepewnie, dlatego jest gotowy, aby przystąpić do rozmów z innymi klubami. W tej chwili nie podejmuje jeszcze takich działań, z nadzieją, że strony dogadają się w sprawie dalszej współpracy.

Zobacz: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

Z informacji portalu Legia.net wynika, że klub także jest nastawiony na kontynuowanie współpracy z Wszołkiem. Goncalo Feio bardzo ceni jego umiejętności, a także rolę w szatni, dlatego ma nadzieję, że ten zostanie. Między stronami trwają rozmowy, a każda z nich chce tego samego. Kwestiami do dogadania pozostają więc długość umowy oraz wysokość zarobków, ale nie powinno być problemu z tym, aby osiągnąć korzystne rozwiązanie.