Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński irytuje kibiców Legii Warszawa

Legia Warszawa bardzo dobrze spisuje się w europejskich pucharach. Natomiast w Ekstraklasie wyniki stołecznego klubu pozostawiają nieco do życzenia. Aktualnie drużyna Goncalo Feio zajmuje 5. miejsce w tabeli i ma stratę dziewięciu punktów do liderującego Lecha Poznań. W związku z tym coraz większa krytyka spada na Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego.

Wielu kibiców Legii Warszawa chciałoby odejścia Jacka Zielińskiego z klubu. Fani nie są zadowoleni z wyborów dyrektora sportowego, który m.in. odpowiada za transfery oraz decyduje, kto będzie prowadził drużynę.

Do burzliwego okresu w szeregach Legii Warszawa odnieśli się Tetrycy w najnowszym odcinku na kanale Goal.pl. Jakub Olkiewicz zauważył, że w środowisku kibiców panuje niechęć do Jacka Zielińskiego.

– Myślę, że wielu kibiców oczekiwałoby od Goncalo Feio, że pogoni Jacka Zielińskiego. Widzę, że duża część kibiców ma serdecznie dość tego, co się dzieje w klubie – zaczął Jakub Olkiewicz.

– I część kibiców tak mocno wierzy w kunszt Goncalo Feio, że czasem może sobie dopowiadać do tego, co mówi Portugalczyk, aby pozycja Jacka Zielińskiego słabła. […] Myślę, że narracja układa się w ten sposób, bo dużo osób chciało usłyszeć od Goncalo Feio: “Tak Jacek Zieliński to amator. Nie mogę się doczekać aż go zwolni Darek Mioduski i zatrudni mi kogoś profesjonalnego” – kontynuował.

Oglądaj cały odcinek: LEGIA WYZWOLIŁA OMONIĘ | Tetrycy