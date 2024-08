Legia Warszawa z TOP oprawą kibiców. “Dziś idę walczyć, Mamo…” [WIDEO]

fot. PressFocus / X / Paweł Gołaszewski Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Oprawa kibiców Legii Warszawa taka, że nic nie trzeba dodawać

Legia Warszawa kończyła niedzielne zmagania w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna Goncalo Feio mierzyła się w roli gospodarza z Piastem Gliwice. Stołeczna ekipa chciała jednocześnie kontynuować passę zwycięstw. Wojskowi przystępowali do swojej potyczki po efektownym zwycięstwie z Caernarfon Town w dwumeczu (6:0 i 5:0). Niebiesko-czerwoni pokonali natomiast w ostatniej kolejce Śląsk Wrocław (2:0). Tymczasem przed starciem wyjątkową oprawę zaprezentowali kibice Wojskowych.

Fani stołecznej ekipy na całym sektorze zajmowanym przez najzagorzalszych kibiców rozłożyli sektorówkę, prezentująca nastolatka przygotowanego do obrony ojczyzny. Pod nim umieszczony został natomiast napis, nawiązujący do 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, na którym można było przeczytać: “Dziś idę walczyć, Mamo”, co można zobaczyć w materiale wideo opublikowanym na platformie X przez dziennikarza Pawła Gołaszewskiego z Piłki Nożnej i Prawdy Futbolu.

Teraz jeszcze lepiej 👏👏👏 pic.twitter.com/7jx64PyTm2 — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) August 4, 2024

Godne przypomnienia jest to, że w powstaniu poległo mniej więcej 16 tysięcy powstańców i około 150 tysięcy ludności cywilnej. Trzecia kolejka PKO BP Ekstraklasy upłynęła pod znakiem upamiętnienia tego wydarzenia. Przed każdym spotkaniem zarządzona została minuty ciszy. Tymczasem kibice z trybun skandowali słowa: “Cześć i chwała bohaterom”, co w zamyśle ma być docenieniem walki powstańców o wolność ojczyzny i honorowe zachowania opatrzone niezwykłym męstwem i odwagą, co może stanowić wzór do naśladowania.

