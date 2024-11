Legia szuka nowego napastnika. Jest konkretne nazwisko

Credit: Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia szuka wzmocnienia linii ataku

Legia Warszawa nie może się w ostatnim czasie pochwalić zbyt dobrymi transferami. Szczególne problemy widoczne są na pozycji napastnika. Właściwie każdy z graczy, którzy w lecie przyszli wzmocnić tę pozycję zawodzi. Tak bowiem trzeba nazwać postawę Jeana-Pierre’a Nsame i Migouela Alfarela. Obaj łącznie mają w tym sezonie trzy gole, co jak na to, że Legia gra na trzech frontach jest liczbą bardzo, ale to bardzo słabą.

WIDEO: Ważni zawodnicy Legii Warszawa niedoceniani

Poza wspominanymi wyżej zawodnikami również postawa Thomasa Pekharta rozczarowuje i być może skończy się rozstaniem z klubem, bowiem stołeczna ekipa nie chce przedłużyć wygasającego latem kontraktu Czecha, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Nie może więc dziwić, że Jacek Zieliński oraz cały pion sportowy szukają nowego gracza do formacji ataku. Kimś takim może zostać Fran Navarro, gracz FC Porto, o czym informuje dziennik “A Bola”.

Fran Navarro to 26-letni napastnik z Hiszpanii, który w tym sezonie rozegrał w sumie tylko sześć spotkań i zanotował jedną asystę. Te kilka występów składa się w sumie w raptem 217 minut na murawie. Ogólnie w barwach FC Porto rozegrał 16 spotkań i zdobył jednego gola. W przeszłości grał także dla Gil Vicente, gdzie w 78 meczach trafił do siatki 37 razy. Navarro jest wychowankiem Valencii. O jego możliwym transferze informował także Piotr Koźmiński z Goal.pl.

