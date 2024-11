Legia Warszawa nie wiąże przyszłości napastnikiem

Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Tomas Pekhart może opuści warszawski zespół

Legia Warszawa po raz pierwszy związała się z Tomasem Pekhartem w lutym 2020 roku. Czech wówczas przybył z hiszpańskiego Las Palmas. Po ponad dwóch latach spędzonych w barwach Wojskowych Czech zdecydował się na transfer do tureckiego Gaziantep FK. Jednak jego przygoda nad Bosforem okazała się nieudana, co skłoniło go do powrotu do Wojskowych zaledwie trzy miesiące później.

WIDEO: Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki

Snajper w czerwcu tego roku przedłużył umowę do końca sezonu 2024/2025. Jak podaje serwis “Legia.net”, Pekhart nie zostanie w warszawskim klubie na następną kampanię. – Być może powinien zostać w klubie w innej roli. Na dziś wyraźnie przegrywa rywalizację z Gualem – czytamy.

Najlepszym strzelcem Legii w tym sezonie ligowym jest Bartosz Kapustka, który ma pięć trafień. Z kolei napastnicy – Marc Gual i Blaż Kramer – łącznie zdobyli sześć bramek. Pekhart w dziewięciu rozegranych meczach w PKO Ekstraklasie ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Lepiej spisywał się w eliminacjach do Ligi Konferencji, gdyż w sześciu spotkaniach strzelił trzy gole.

Legia zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli ekstraklasy, tracąc aż dziewięć punktów do liderującego Lecha Poznań. Po przerwie reprezentacyjnej Legioniści zmierzą się z Cracovią w ramach 16. kolejki rozgrywek.