Viktor Gyokeres zdecydował, że do końca sezonu chce zostać w Sportingu Lizbona, o czym poinformował serwis "Fotbollskanalen" ze Szwecji. Tym samym nie trafi on do Bayernu Monachium, Manchesteru United czy PSG.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Media: Gyokeres pozostanie w Sportingu Lizobna do końca sezonu

Viktor Gyokeres to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. O genialnego snajpera ze Szwecji bój toczą największe klubu w Europie. Wśród ekip, które są zainteresowane jego sprowadzeniem wymienia się m.in. Bayern Monachium, Manchester United, Barcelonę oraz Paris Saint-Germain.

Okazuje się, że do końca sezonu żaden z tych klubów Viktora Gyokeresa do siebie nie sprowadzi. Napastnik bowiem zdecydował, że chce pozostać w Sportingu Lizbona do końca obecnej kampanii, o czym poinformował serwis “Fotbollskanalen” ze Szwecji. To dość zaskakująca decyzja, bowiem 26-latek mógłby do znacznie lepszego zespołu trafić już tej zimy, a woli pozostać w obecnej drużynie.

Viktor Gyokeres w tym sezonie ligi portugalskiej zdobył już 16 goli i zanotował jedną asystę w 11 meczach swojego zespołu. Do tego dołożył także pięć trafień w czterech meczach Ligi Mistrzów UEFA oraz dwie bramki w Pucharze Ligi Portugalskiej. To daje więc liczbę aż 23 bramek w 18 spotkaniach. W sumie w barwach wielokrotnego mistrza Portugalii ma 66 goli w 68 meczach.

Serwis “Transfermarkt” wycenia Szweda na 70 milionów euro. Jego umowa ze Sportingiem Lizbona wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. W kontrakcie ma być zapisana klauzula wykupu w wysokości 100 milionów euro.

Czytaj więcej: Real nie może być pewny tego transfery. Agent wywołał zamieszanie