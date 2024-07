fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia jeszcze wzmocni kadrę. Ma poradzić sobie na kilku frontach

Legia Warszawa już długo czeka na zdobycie kolejnego tytułu. Od czasu jej ostatniego mistrzostwa w Ekstraklasie triumfowali Lech Poznań, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Ma się to zmienić pod wodzą Goncalo Feio, który bardzo ambitnie podchodzi do tematu. Wojskowi są nastawieni na sukces, co dobrze obrazuje trwające okienko transferowe. Do Legii trafiło już siedmiu nowych zawodników – Kacper Chodyna, Sergio Barcia, Claude Goncalves, Marcel Mendes, Jean-Pierre Nsame, Luquinhas oraz Ruben Vinagre. Wszystko wskazuje na to, że kibice mogą spodziewać się kolejnych wzmocnień.

Goncalo Feio zapowiada, że do Legii powinno trafić jeszcze trzech zawodników. Klub chce stworzyć szeroką i jakościową kadrę, która poradzi sobie na kilku frontach. Gdyby nie udało się zakończyć minionego sezonu na podium i zapewnić sobie gry w europejskich pucharach, być może nowych twarzy w Warszawie byśmy się już nie doczekali.

– Jeśli mielibyśmy grać tylko w Ekstraklasie i w Pucharze Polski, to moglibyśmy zostać bez dodatkowych wzmocnień, wystarczyłyby dobre posiłki z akademii. Ale chcemy też coś osiągnąć w Europie, a do tego potrzebne będą dwa czy trzy kolejne nazwiska. Mamy trzy formacje, potrzebujemy po jednym zawodniku do każdej z nich. Do tego trzeba będzie podjąć mądre decyzje co do przyszłości młodzieży i potem tym wszystkim odpowiednio zarządzać – wyjaśnił Feio podczas spotkania z mediami.

Legia Warszawa rozpocznie sezon 2024/2025 w sobotę, kiedy to zagra przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin.