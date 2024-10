Ważna postać może odejść z Legii. Inny klub Ekstraklasy jest zainteresowany

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Radosław Mozyrko

Odejście z Legii Warszawa do ligowego rywala?

W ostatnim czasie o Legii Warszawa jest bardzo głośno. W kontekście stołecznego klubu mówi o możliwym zwolnieniu Goncalo Feio oraz o prawdopodobnych zmianach w dziele sportowym klubu. Oficjalny komunikat w tej sprawie wystosowała już jednak sama Legia, która informuje, że ze zmianami na razie będzie się wstrzymywać.

Taki obrót sytuacji nie jest jednak przesądzony w przypadku osób na innych stanowiskach. Chodzi mianowicie o Radosława Mozyrkę, szefa działu skautingu Legii Warszawa. Jest to druga, obok Jacka Zielińskiego, najważniejsza osoba zarządzająca klubem pod względem sportowym. To właśnie jego kompetencje oraz dobre oko do piłkarzy pozwoliło sprowadzić do klubu z Łazienkowskiej kilku ciekawych zawodników.

Teraz okazuje się, że być może kolejnych graczy, którzy będą się wyróżniać na tle PKO Ekstraklasy będzie sprowadzał już w nowej roli i w nowym klubie. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z “Przeglądu Sportowego Onet”, bardzo wysoko kompetencje Mozyrki cenią władze Zagłębia Lubin, które z chęcią widziałyby go u siebie na stanowisku dyrektora sportowego. Miedziowi poszukują osoby na tę funkcję od kilku tygodni, gdy pożegnali się z Piotrem Burlikowskim.

