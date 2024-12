Feio skreślił trzech piłkarzy! Nie mają przyszłości w Legii

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio skreślił trzy letnie nabytki Legii

Legia Warszawa zimuje na czwartym miejscu w Ekstraklasie. Kilka dni temu wywalczyła także bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Choć runda jesienna się zakończyła, w stolicy Polski trwa gorący okres, gdyż klub ma przed sobą szereg kluczowych decyzji. Nie brakuje kontrowersji wokół Goncalo Feio i jego przyszłości na ławce trenerskiej. Media ujawniają jego napięte relacje ze współpracownikami, w tym z dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim i dyrektorem skautingu Radosławem Mozyrko. Portugalczyk otwarcie narzeka na sytuację kadrową Legii i brak konkretnych wzmocnień. Letnie okienka jest oceniane skrajnie negatywnie, co sugerują także działania szkoleniowca.

Podczas programu na kanale “Prawda Futbolu” dziennikarz Roman Kołtoń ujawnił, że Feio definitywnie skreślił trzech swoich piłkarzy. Wszyscy przybyli do Legii w trakcie letniego okienka transferowego. Chodzi o Jeana Pierre’a Nsame, Claude Goncalvesa oraz Migouela Alfarelę. Po każdym z nich oczekiwano wiele, lecz ich dyspozycja jesienią pozostawiała wiele do życzenia. Wygląda na to, że nie mają przyszłości w Warszawie, jeśli tylko Feio dalej będzie trenerem Legii.

Nsame przybywał do Legii jako były superstrzelec Young Boys. Wydawało się, że w Ekstraklasie także będzie trafiał do siatki regularnie, lecz na ten moment ma tylko jednego gola. Goncalves nie zdołał zastąpić sprzedanego zimą Bartosza Slisza, a Alfarela pojawia się na boisku bardzo sporadycznie.