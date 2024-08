Legia walczy o jeszcze jeden transfer. Są jednak komplikacje

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia z trudnościami, transfer się oddala?

Legia Warszawa dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy i europejskich pucharów. Stołeczna ekipa dotychczas uległa tylko Piastowi Gliwice na własnym terenie. Poza tym chociażby kilka dni temu udało się w dramatycznych okolicznościach pokonać Broendby. Niemniej zbliżenie się do awansu do kolejnej rundy eliminacji, a co za tym idzie fazy grupowej wymaga od klubu przygotowania plany kolejnych wzmocnień zespołu Goncalo Feio.

Raptem wczoraj czas temu media obiegła informacja, że Wojskowi są zainteresowani pozyskaniem niejakiego Alexa Corredery z CD Tenerife. To 28-letni środkowy pomocnik, który na boiskach La Liga 2 ma ponad 100 spotkań i jest wyceniany na milion euro przez serwis “Transfermarkt”. Hiszpan za młodu był nawet graczem akademii Barcelony.

Niemniej Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” poinformował, że transfer ten nie jest jeszcze przesądzony, a co więcej, spodziewać się można raczej końca rozmów, bowiem nie są one łatwe. Legia nie jest optymistyczna w tym temacie i na dzisiaj ruch ten jest daleki od finalizacji.

– Rozmowy się toczą, ale Legia nie jest optymistyczna, że uda się przeprowadzić ten transfer. Na dziś piłkarz nie trafi do warszawskiego klubu. Rozmowy są zbyt skomplikowane – najpewniej rozchodzi się o pieniądze – przekazał dziennikarz w programie “Pogadajmy o Piłce” na “Meczyki.pl”.

Czytaj więcej: To byłby przełom w karierze Milika! Dziennikarz wieszczy transfer