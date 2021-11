Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa, jak donoszą WP Sportowe Fakty dogadała się z Markiem Papszunem w sprawie jego przejścia na ul. Łazienkowską w przerwie zimowej. Teraz potrzebna jest tylko zgoda właściciela Rakowa Częstochowa, Marka Świerczewskiego.

Legia Warszawa przegrała w niedzielę z Górnikiem Zabrze 2:3

Była to już siódma z rzędu porażka mistrzów Polski

Według WP Sportowe Fakty, klub ze stolicy dogadał się z Markiem Papszunem

Papszun jednak zimą

W połowie października Legia Warszawa pożegnała się z Czesławem Michniewiczem. Jego tymczasowym następcą został Marek Gołębiowski, ale były trener rezerw stołecznego klubu nie był w stanie odmienić oblicza gry zespołu mistrza Polski. Pod jego wodzą Legia wygrała tylko ze Świtem Skolwin w 1/16 finału Pucharu Polski. Poza tym przegrała trzy kolejne mecze w PKO BP Ekstraklasie (z Pogonią Szczecin, Stalą Mielec i Górnikiem Zabrze) oraz jednego w Lidze Europy (z SSC Napoli).

Celem numer jeden Legii był opiekun Rakowa Częstochowa, Marek Papszun, ale ów szkoleniowiec miał ważny do końca czerwca kontrakt z wicemistrzem Polski i wydawało się, że do wzięcia będzie najwcześniej latem. Jak donoszą jednak WP Sportowe Fakty, Papszun miał już dojść do porozumienia z 15-krotnym mistrzem Polski. Teraz niezbędna jest tylko zgoda właściciela Rakowa, Marka Świerczewskiego, na odejście zasłużonego przy ul. Limanowskiego trenera.

