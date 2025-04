Lechia odpowiada na decyzję PZPN ws. licencji na grę w Ekstraklasie

Lechia Gdańsk nie otrzymała licencji na grę w przyszłym sezonie PKO Ekstraklasy. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym zapowiada odwołanie i walkę o prawo do dalszej gry w elicie.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii

Lechia Gdańsk rozpoczyna procedurę odwoławczą ws. licencji

Lechia Gdańsk nie otrzymała licencji na grę w przyszłym sezonie Ekstraklasy, co oficjalnie uzasadniono niespełnieniem kryterium F.05 z Podręcznika Licencyjnego, dotyczącego prognozy finansowej. Pomimo zmiany właściciela i pozytywnej wiosny pod względem sportowym, Lechia wciąż ma swoje problemy. Zimą klub był już na celowniku komisji licencyjnej z powodu opóźnień w płatnościach za transfer Tomasza Wójtowicza.

Tym razem Lechia musi działać szybko. Gdańszczanie mają pięć dni na złożenie odwołania od decyzji PZPN. Klub już zapowiedział podjęcie takiego kroku, publikując oficjalny komunikat: – W nawiązaniu do decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN informujemy, że Lechia Gdańsk rozpoczęła proces odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. Wniosek zostanie odpowiednio uargumentowany i uzupełniony o dodatkową dokumentację w celu otrzymania prawa do rywalizacji w Ekstraklasie w sezonie 2025/2026.

To jasna zapowiedź, że klub nie zamierza składać broni. Kibice z pewnością z niecierpliwością będą wyczekiwać kolejnych doniesień w tej sprawie.

Na cztery kolejki przed końcem sezonu PKO Ekstraklasy Lechia Gdańsk zajmuje 15. miejsce w tabeli i ma trzy punkty przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice. Kolejny ligowy mecz gdańszczanie rozegrają w niedzielę przeciwko Cracovii.