Lechia Gdańsk szokuje. Mimo problemów finansowych lecą do Dubaju

Lechia Gdańsk, która zmaga się z problemami finansowymi postanowiła wysłać swoich piłkarzy na zgrupowanie do Dubaju - podaje Radio Gdańsk. Jest to niespodziewana decyzja, a zawodnicy i sztab mieli początkowo dostać kilka dni wolnego.

Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Opóźnienia w wypłatach i zgrupowanie w Dubaju

Lechia Gdańsk już od kilkunastu miesięcy zmaga się ze sporymi problemami finansowymi. Klub nie wypłaca swoim zawodnikom pensji na czas. Sytuacja sportowa również nie jest lepsza. W Ekstraklasie znajdują się w strefie spadkowej na przedostatniej pozycji. Na dodatek przegrali wszystkie ostatnie cztery spotkania.

Jak się teraz okazało, piłkarze mają udać się na zgrupowanie do Dubaju, mimo że początkowo plany były zupełnie inne. Piłkarze oraz sztab mieli otrzymać kilka dni wolnego. Niektórzy mieli już wrócić nawet do swoich domów. Z kolei szkoleniowiec John Carver poleciał na zgrupowanie reprezentacji Szkocji, gdzie pełni funkcję asystenta selekcjonera.

Po ostatnim spotkaniu z Radomiakiem Radom piłkarze otrzymali informację, że w poniedziałek polecą na wspomniane zgrupowanie do Dubaju. Drużyna nie zareagowała raczej zbyt pozytywnie na tę informację, jednak jak się okazuje, to nie klub ma za to zapłacić. Okazuje się, że lokalny zespół Al-Ain zaprosił polską ekipę, choć nie wiadomo nawet dlaczego.

Niektórzy zawodnicy chcieli nawet odmówić wyjazdu, jednak wygląda na to, że nic takiego nie miało miejsca. Atmosfera w zespole jest jednak dość napięta. Klub z jednej strony spóźnia się z wypłacaniem pensji, a jednocześnie piłkarze otrzymują niespodziewaną wiadomość, że w poniedziałek polecą na zgrupowanie, choć od dłuższego czasu zaplanowane było, iż zawodnicy przez kilka dni odpoczną od treningów.