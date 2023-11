Lech Poznań na swojej stronie internetowej opublikował plan zimowych przygotowań do drugiej części sezonu. "Kolejorz" uda się na zgrupowanie do Belek w Turcji.

IMAGO / SOPA Images / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Zawodnicy Lecha Poznań

Lech Poznań zimowe przygotowania spędzi w Turcji, a dokładniej w Belek

Podczas zgrupowania w Turcji rozegra 3 mecze sparingowe

Jedną z drużyn, z którą zmierzy się Lech będzie LASK Linz

Lech tradycyjnie zimę spędzi w Turcji

Lech Poznań ponownie zawita na zimowe przygotowania do Belek w Turcji. Podopieczni Johna van den Broma spędzą jedenaście dni na Riwierze Tureckiej w hotelu Calista Luxury Resort. Obóz w Turcji rozpocznie się 15 stycznia i potrwa aż do 26 stycznia. Podczas zgrupowania “Kolejorz” zagra trzy mecze kontrolne. Jednym z rywali będzie austriacki LASK Linz, który występuje w tym roku w Lidze Europy. Klub z Poznania zna już drugiego rywala, z którym przyjdzie im rozegrać dwumecz, lecz o tym z kim zagrają, poinformują po ustaleniu reszty szczegółów.

Zanim ćwierćfinalista Ligi Konferencji z zeszłego sezonu uda się na przygotowania za granicę, to rozpocznie treningi 8 stycznia w Poznaniu. Po powrocie z Turcji “Duma Wielkopolski” przez dwa tygodnie będzie trenować w Poznaniu, gdzie prawdopodobnie rozegra jeden sparing.

– Belek to dobrze nam znane miejsce, w którym kilka razy z rzędu mieliśmy okazję być na zgrupowaniu. Do ośrodka treningowego należącego do hotelu Calista, gdzie są świetnie przygotowane boiska, mamy zaledwie 7-8 minut drogi – powiedział kierownik Lecha.

Czytaj więcej: Posada van den Broma póki co jest bezpieczna. Ale ta statystyka szokuje