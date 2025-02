Lech Poznań to główny kandydat do wygrania mistrzostwa Polski. Tymczasem wywiadu Meczykom udzielił prezes, zabierając głos w sprawie przyszłości Afonso Sousy i celu drużyny.

Karol Klimczak wskazał cel Lecha Poznań

Lech Poznań po rozegraniu dziewiętnastu ligowych kolejek plasuje się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz legitymuje się bilansem 41 oczek, wyprzedzając o trzy oczka drugą Jagiellonię Białystok. Tymczasem w rozmowie z Meczykami na temat przyszłości Afonso Sousy i celu postawionym przed zespołem wypowiedział się szef klubu.

Portugalski ofensywny pomocnik ma umowę ważną z Lechem do 2026 roku. Nie milkną jednak doniesienia w sprawie przyszłości 24-latka. Co na to prezes poznańskiej ekipy? – Pewnie ma już wiele ofert. To będzie trudny temat. Co nie znaczy, że nie zawalczymy. Nie będzie to jednak proste. Trzeba wziąć pod uwagę moment kariery piłkarza, jego wiek. Będzie miał ciekawe oferty, które trudno będzie Lechowi – mówił Karol Klimczak w rozmowie z Meczykami.

Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

Na dzisiaj poznaniacy są liderem w tabeli. Jednocześnie nie brakuje głosów, sugerujących, że Lech nie koncentruje się na walce o trofea. Zdementował te dywagacje w zdecydowanie tonie sternik Kolejorza. – Zarzuca się nam, że nie zależy nam na tytułach… Można tę opinię wyrzucić do kosza. Jest całkowicie odwrotnie – rzekł Klimczak.

Prezes Lecha opowiedział też o nagrodzie dla drużyny w przypadku zrealizowaniu celu na sezon 2024/2025. Mowa rzecz jasna o premii. – Tak, to jest bardzo wysoka kwota. Ale to jest tylko premia za mistrzostwo – nie ma premii za wicemistrzostwo. Cel jest tylko jeden: mistrzostwo Polski – przekonywał Klimczak.