Lech Poznań chciał sprowadzić do klubu Karola Czubaka. Napastnik Arki Gdynia finalnie jednak wybrał transfer do Belgii. O całej sprawie powiedział teraz dyrektor sportowy Tomasz Rząsa w rozmowie ze "sport.tvp.pl".

Lech Poznań chciał sprowadzić Karola Czubaka

Lech Poznań to bez wątpienia jedna z najlepszych drużyn tego sezonu PKO Ekstraklasy. Kolejorz pod wodzą Nielsa Frederiksena pewnie zmierza ku mistrzostwu Polski i zapewne uda je się wywalczyć. Duża w tym jednak także zasługa dobrych i trafionych transferów, które udało się przeprowadzić zarówno w tym, jak i w poprzednim okienku transferowym.

Do klubu dołączyło wielu nowych graczy, choć głównie byli to piłkarze z krajów szeroko pojętej Skandynawii. Wiadomo jednak także, że drużyna ze stolicy Wielkopolski monitoruje rynek Polski i chciał w dwóch ostatnich okienkach transferowych pozyskać gracz z Betclic 1. ligi. Chodziło dokładnie o Karola Czubaka, a więc gwiazdora nie tylko Arki Gdynia, ale i całego zaplecza Ekstraklasy. Finalnie jednak napastnik zdecydował się na przenosiny do KV Kortrijk w lidze belgijskiej, ale o chęci jego sprowadzenia do Lecha powiedział teraz Tomasz Rząsa w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Karol Czubak był w naszym kręgu zainteresowań. Przez dwa okienka transferowe próbowaliśmy go pozyskać do rywalizacji na pozycji środkowego napastnika, bo uważamy, że nadal jest młodym zawodnikiem, który ma perspektywę dalszego rozwoju, jest Polakiem i mógłby wzmocnić rywalizację na tej pozycji. Natomiast mieliśmy w tej kwestii opory ze strony zawodnika. Prędzej byśmy z klubem doszli do porozumienia niż z samym zawodnikiem – powiedział Tomasz Rząsa w wywiadzie z “TVP Sport”.

