Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Kramer zabrał głos ws. transferu

O tym, że Blaz Kramer może odejść z Legii Warszawa mówiło się już od jakiegoś czasu. Jednak najbardziej intensywne spekulacje dotyczące transferu napastnika rodem ze Słowenii miały miejsce w ostatnich dniach i tygodniu. To właśnie w tym czasie kilkukrotnie zmieniały się medialne doniesienia na temat odejścia 28-latka. Około milion euro na stół miał wykładać Slovan Bratysława, który – jak donosił Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” – dogadał się z Legią, ale już z samym zawodnikiem nie.

Tym samym wiele, a praktycznie wszystko wskazuje na to, że Blaz Kramer pozostanie w ekipie Goncalo Feio przynajmniej do zimy, a kto wie być może dłużej, bowiem jego umowa z Legią wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku i patrząc na aktualną dyspozycję Słoweńca trudno sobie wyobrazić inny scenariusz, niż chęć przedłużenia współpracy. Niemniej wracając do teraźniejszości, napastnik cytowany przez serwis “Legionisci.com” sam mówi o tym, że tego lata zostaje w Warszawie.

Blaz Kramer trenuje z Legią. Zostajesz? Z Oczywiście, że tak – mówi zawodnik. pic.twitter.com/mIDwJ9TGAR — Legionisci.com (@LegionisciCom) September 4, 2024

– Zostajesz? Oczywiście, że tak – mówi zawodnik Legii Warszawa.

W sumie Kramer dla Legii rozegrał 57 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował pięć asyst. Poza nim Wojskowi w linii ataku mają do dyspozycji: Thomasa Pekharta, Marca Guala, Jean-Pierre’a Nsame, Migouela Alfarela oraz Jordana Majchrzaka.

