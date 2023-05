fot. Imago / Norbert Barczyk / PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Dróżdż

Widzew Łódź aktualnie jest bez prezesa

Na temat decyzji o odwołaniu Mateusza Dróżdża głos zabrał dziennikarz Filip Surma

Były juz sternik klubu z Łodzi był podobno w konflikcie z trenerem Januszem Niedźwiedziem

“Nie było zgodności”

Widzew Łódź w dobrym stylu wszedł do PKO Ekstraklasy. Drużyna Janusza Niedźwiedzia jesienią była postrzegana za jedną z rewelacji rozgrywek. Po zimowej przerwie łodzianie zmienili się nie do poznania. W pewnym momencie nie byli nawet pewni utrzymania ligowego bytu.

Tymczasem dziennikarz CANAL+ Sport Filip Surma przedstawił informacje, co było przyczyną odwołania prezesa Mateusza Dróżdża z funkcji prezesa łódzkiego klubu. 36-latek był szefem Widzewa od czerwca 2021 roku.

– Doszło do dużego spięcia między trenerem z prezesem. Nie był to oczywiście jedyny powód. Prezes jednak oczekiwał dużo więcej na drugą rundę. Tymczasem trener zasłaniał się brakiem rozbudowanego sztabu i tym, że to dopiero pierwszy sezon Widzewa po powrocie do Ekstraklasy – mówił żurnalista w audycji “Przegląd Ligowy”.

– Na linii trener-prezes nie było zgodności. Rada Nadzorcza klubu oczekuje też lepszych relacji prezesa z miastem. Pod tym względem nie wyglądało to najlepiej. Prezes Dróżdż to wojownik. Chciałby jak najwięcej i jak najlepiej – dodał Surma.

