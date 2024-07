Zagłębie Lubin potwierdziło kontuzję nowego nabytku

Kajetan Szmyt nie zagra na początku sezonu PKO Ekstraklasy. Zagłębie Lubin za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowało o pęknięciu obojczyka 22-latka. Przerwa w treningach pomocnika potrwa od 4 do 6 tygodni.

PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Kajetana Szmyta ominie początek rozgrywek

Kontuzja Kajetana Szmyta to duży cios dla Zagłębia Lubin, które przygotowuje się do nadchodzących wyzwań ligowych. Zawodnik latem przeniósł się z Warty Poznań do zespołu z Dolnego Śląska. Miedziowi wykorzystali klauzulę wykupu zapisaną w jego kontrakcie, która wyniosła 500 tysięcy złotych.

Waldemar Fornalik nie skorzysta z usług Szmyta na początku rozgrywek PKO Ekstraklasy. Ofensywny pomocnik doznał bowiem kontuzji w trakcie piątkowego sparingu z NK Nafta Lendava (1:0).

Klub w sobotę przekazał, że po przeprowadzeniu szczegółowych badań, przerwa w treningach i grze Szmyta potrwa od 4 do 6 tygodni. U młodego zawodnika zdiagnozowano pęknięcie obojczyka. Ten jeden z najbardziej obiecujących talentów polskiego futbolu musi poczekać na oficjalny debiut w nowych barwach.

Szmyt jest wychowankiem Warty. Poprzedni sezon PKO Ekstraklasy zakończył z 33 meczami. Młodzieżowy reprezentant Polski strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty. Zagłębie w pierwszej kolejce zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.