fot. PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Mecz Legia Warszawa – Lech Poznań zakończył się bezbramkowym remisem

Hit 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozczarował kibiców

John van den Brom również nie był do końca zadowolony

Legia – Lech. Van den Brom nie był zadowolony z widowiska

Spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań zakończyło się remisem 0:0. Mecz obfitował w wiele pojedynków fizycznych i z pewnością nie do końca zadowolił kibiców na stadionie. Podobne zdanie na ten temat wyraził John van den Brom, trener Lechitów.

– Było wiele oczekiwań i emocji, ale prawdziwy futbol wymaga czegoś innego. Dla mnie nie wyglądało to zbyt dobrze – mówił trener Lecha Poznań.

– Bezbramkowy remis, jak powiedziałem wcześniej, można zaakceptować, ale nie było to pewnie najlepsze spotkanie do oglądania dla kibiców obu zespołów – ocenił.

– Remis w pewnym sensie nas zadowala. Mówiłem zawodnikom, że chodzi o to, by walczyć od początku do końca. Pokazaliśmy, że dobrze wykonujemy stałe fragmenty, nad którymi pracujemy. Nieźle graliśmy w obronie, ale reszta nie wyglądała tak przyjemnie do oglądania – przyznał Holender.