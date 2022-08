fot. PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

W sobotę Pogoń Szczecin podejmie na własnym terenie lidera z Płocka. Opiekun Portowców Jens Gustafsson jest pod wrażeniem gry i siły swojego najbliższego przeciwnika, a także spodziewa się bardzo trudnego wyzwania.

W czterech dotychczasowych spotkaniach Wisła Płock zdobyła komplet punktów, wygrywając przy tym między innymi z Lechem Poznań

W sobotę Nafciarze udadzą się do Szczecina, gdzie zagrają z lokalną Pogonią

Trener Portowców Jens Gustafsson docenia siłę rywala i spodziewa się trudnej przeprawy

“Wisła robi na mnie wrażenie”

Jens Gustafsson dołączył do Pogoni Szczecin przed startem sezonu, a więc miał niewiele czasu, aby pozytywnie wpłynąć na nowy zespół. Dotychczasowa gra Portowców nie zachwyca, ale najważniejsze jest konsekwentne zdobywanie punktów, co do tej pory się udawało. Pogoń ma na swoim koncie dziewięć “oczek” i zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Na przedmeczowej konferencji Gustafsson ocenił poprzedni występ swoich podopiecznych. Szczecinianie pokonali Wartę Poznań 2-1, choć do samego końca musieli drżeć o korzystny wynik.

Nasza gra w meczu z Wartą nie była czymś, z czego możemy być dumni. Jesteśmy natomiast dumni z osiągniętego wyniku i ducha, jaki jest w naszej drużynie. Wiemy jednak, że to wszystko nie wystarczy, aby pokonać Wisłę. Będziemy w sobotę musieli zagrać znacznie lepiej niż ostatnio, aby osiągnąć dobry wynik – mówi Gustafsson.

Teraz Pogoń ma przed sobą zdecydowanie bardziej wymagające wyzwanie. W sobotę do Szczecina przyjedzie Wisła Płock, która w czterech meczach zdobyła komplet punktów. Szwed docenia klasę najbliższego rywala i spodziewa się bardzo trudnej przeprawy.

Ekipa z Płocka jest bardzo silna. Przeciwnicy wygrali dotąd wszystkie mecze, mają w zespole wiele indywidualności, potrafią świetnie operować piłką. Mecz z nimi będzie stanowił dla nas wyzwanie. Będziemy jednak na to wyzwanie gotowi. Widzę ogień w oczach naszych zawodników i jestem przekonany, że będą w stanie jutro skutecznie walczyć o wygraną

Wisła robi na mnie wrażenie przede wszystkim jako cała drużyna. Nie zamierzamy się skupiać na ich poszczególnych graczach. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy jutro myśleli o sobie i swojej grze. Jeśli będziemy potrafili rywalom narzucić swoje warunki, to wynik na koniec powinien być pozytywny – uważa Gustafsson.

Zobacz również: Thomas Tuchel docenia Aubameyanga. “To mój zawodnik”