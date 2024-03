IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban w ostatnim czasie był wymieniany w gronie kandydatów do prowadzenia naszej kadry

Ostatecznie jednak postawiono na Michała Probierza

Teraz trener Górnika Zabrze mówi o tym, że nie bałby się takiego wyzwania

Dałby radę?

Jan Urban w bardzo przeciętnych warunkach organizacyjnych i sportowych robi w Górniku Zabrze bardzo dobrą robotę. Zespół pod wodzą byłego reprezentanta Polski ogląda się przyjemnie, a do tego regularnie punktuje. Podobnie było także za poprzedniej kadencji 61-latka w “Trójkolorowych”. Wówczas dywagowano na temat ewentualnego angażu szkoleniowca w rolę selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie postawiono na Michała Probierza, ale było wielu zwolenników Urbana, który sam teraz mówi o takiej możliwości.

– Nie bałbym się tego. Czy dałbym radę? A inni dali radę? Różnie to bywało, to jest po prostu sport, wyzwanie i ogromna presja. Z dnia na dzień stajesz się rozpoznawalny, bo zostajesz trenerem reprezentacji. Ważne to się nie bać. Musisz być przekonany co do własnej idei, pomysłu, być pewnym, że z tego, co masz, wyciągniesz maksa – mówi w rozmowie z Pawłem Paczulem dla “WeszłoTV”.

Reprezentacja Polski już w marcu rozegra baraże o udział w Euro 2024. Najpierw rywalem “Biało-Czerwonych” będzie Estonia, a potem zwycięzca pary Finlandia – Walia.