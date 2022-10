Wyrównane widowisko w Białymstoku. Davo i Imaz z kolejnymi bramki w Ekstraklasie

PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

Jagiellonia Białystok zremisowała z Wisłą Płock 1:1 w meczu 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Wynik spotkania otworzył w 34. minucie Davo, natomiast po przerwie do wyrównania doprowadził Jesus Imaz.

Imaz i Davo znów wpisali się na listę strzelców

Sprawiedliwy remis w Białymstoku

Żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją korzysć

Podział punktów w Białymstoku

Przed meczem trudno było wskazać faworyta tego spotkania. Jeśli spojrzeć tylko na ostatnie tygodnie, to wydaje się, że w znacznie lepszej dyspozycji była Jagiellonia, ale to Wisła Płock przed tą kolejką znajdowała się na trzecim miejscu w tabeli mimo kilku gorszych wyników.

Pierwsza część spotkania nie przyniosła jednak zbyt wielu emocji. Mecz rozgrywany był w dość spokojnym tempie bez dogodnych sytuacji podbramkowych. Przez 45 minut obie drużyny oddały zaledwie trzy celne strzały. Pierwsza odsłona była prowadzona pod dyktando Wisły Płock, która przejęła kontrolę nad tym spotkaniem. Goście przeważali praktycznie w każdym elemencie gry, od posiadania piłki poprzez ilość wymienionych podań, a na okazjach strzeleckich kończąc.

Płocczanie na przerwę zeszli z zasłużonym jednobramkowym prowadzeniem. Goście gola zdobyli w 34. minucie, a na listę strzelców wpisał się jeden z lepszych zawodników Nafciarzy w tym sezonie Davo.

Po zmianie stron na boisku zrobiło się nieco ciekawiej, głównie za sprawą znacznie lepszej gry gospodarzy. Jagiellonia była dużo bardziej przekonująca w swojej grze i wreszcie próbowała przejąć inicjatywę. W pierwszym kwadransie oba zespoły miały po jednej całkiem niezłej okazji, ale zabrakło skuteczności.

“Jaga” dopięła swego w 66. minucie, a do wyrównania doprowadził Imaz. Gospodarze mieli nieco szczęścia, bowiem zanim piłka trafiła do napastnika Jagiellonii odbiła się od dwóch obrońców Wisły, jednak Hiszpan wykazał się w tej sytuacji instynktem strzeleckim dopadając do bezpańskiej piłki.

W drugiej połowie to Jagiellonia była drużyną lepszą. Gospodarze byli jednak nieskuteczni pod bramką Wisły i ostatecznie nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Nafciarze mieli znakomitą okazję w samej końcówce, jednak w beznadziejny sposób zmarnowali kontrę, w której mieli przewagę. Wynik remisowy z perspektywy przebiegu całego spotkania wydaje się być zasłużony.

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock 1:1(0:1)

66′ Imaz – 34′ Davo