PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Przybył podczas meczu Jagiellonia - Raków

W chwili, gdy Jarosław Przybył rozpoczynał mecz w Białymstoku, nikt nie wiedział, kiedy monitor boiskowy zacznie działać

To był główny powód braku opóźnienia startu tego spotkania

Gdyby Tomasz Kwiatkowski bez wysłania Przybyła do mintora podpowiedział mu, że ten nie powinien dyktować rzutu karnego, i na tej podstawie doszłoby do cofnięcia boiskowej decyzji, mecz mógłby nawet zostać powtórzony, a sędziowie mieliby ogromny problem

Jagiellonia – Raków. Nie dało się opóźnić meczu

W maju 2023 roku w Poznaniu Szymon Marciniak opóźnił odgwizdanie początku spotkania Lecha z Cracovią. Media obiegły zaraz zdjęcia z arbitrem rozmawiającym z kimś przez telefon, zaczęły się szerzyć domysły, o co chodzi. Komentatorzy TVP zaczęli snuć domysły, że prawdopodobnie to kwestia zadymienia na stadionie, które może zakłócić pracę VAR (kibice odpalili race). Prawda była inna – sprzęt na wozie VAR po prostu odmówił posłuszeństwa. Nie działała nawet komunikacja “na słuchawkę” i stąd ten telefon.

Była jednak spora różnica w porównaniu ze spotkaniem Jagiellonii z Rakowem w ostatniej kolejce. Wtedy technicy zapewnili, że usterkę uda się błyskawicznie usunąć, więc Szymon Marciniak – wzbogacony o ten komunikat – mógł podjąć decyzję o opóźnieniu meczu o dwie-trzy minuty. I faktycznie później wszystko przebiegało bez zastrzeżeń. W Białymstoku awaria monitora przy boisku wyglądała natomiast poważniej. W chwili, w której mecz miał się rozpoczynać, nikt nie wiedział, kiedy i czy uda się ją naprawić. Okazało się, że wystarczyło 15 minut.

Z tego, co słyszymy, gdyby było przekonanie, że usterka zniknie w ciągu kwadransa, byłaby szansa na wstrzymanie się z początkiem meczu. Natomiast wobec tego, że nikt takiej gwarancji nie mógł dać, trzeba było grać. O możliwości odkładania pierwszego gwizdka decyduje telewizja, która ma swoją ramówkę i w której po jednym meczu następuje następny – w tym wypadku starcie Lecha z Legią. Przestrzeni na odkładanie rozpoczęcia nie było zatem w ogóle, bo monitor równie dobrze mógł zacząć działać wieczorem.

Protokół VAR zawiera szczegółowe opisy działań w zależności od boiskowych wydarzeń, jednak nie wspomina się w nim o sytuacji, gdy występują problemy techniczne. Decyzje podejmowane są zatem ad hoc, kompletnie instynktownie.

W Białymstoku na wozie wszystko działało, więc siedzący tam Tomasz Kwiatkowski miał szansę obejrzenia powtórek sytuacji, w której na murawę padł Michael Ameyaw. Nie miał za to możliwości wpłynięcia na zmianę decyzji Jarosława Przybyła, który starcie reprezentanta Polski z Adrianem Dieguezem wycenił na rzut karny. Nawet gdyby uznał, że sytuacja jest zero-jedynkowa, protokół VAR nie daje możliwości wpłynięcia na decyzję sędziego boiskowego, jeśli ten sam nie zobaczy powtórek na monitorze. Sam protokół jest wprawdzie czasem naciągany – na przykład zdarzają się delikatne podpowiedzi poza czterema zdarzeniami w nim zawartymi (gol, rzut karny, czerwona kartka, błędna identyfikacja zawodnika), natomiast w tak znaczącym przypadku, jak odwołanie “jedenastki”, coś takiego otworzyłoby puszkę pandory w stopniu znacznie większym, niż obecnie. Włącznie z daniem pretekstu nawet do powtórzenia całego spotkania.

Czy była możliwość, by prowadzący mecz Jarosław Przybył obejrzał powtórki w innym źródle niż monitor boiskowy? Nie bardzo. Przepisy mówią o tym, że tzw. on-field review musi być widoczny dla kibiców – zarówno jeśli chodzi o sam fakt oglądania powtórek, jak i ich dobór.

Awarie się zdarzają

Problemy na linii VAR – sędzia główny zdarzają się z pewną regularnością. Komunikacja słuchawkowa odmówiła posłuszeństwa już wiele razy, a odpowiedzią na nią jest krótkofalówka lub w razie potrzeby telefon komórkowy, który ma przy sobie sędzia techniczny. Gorzej, że zdarzają się też wpadki sprzętowe. Sytuacja, w której w trakcie gry nie działał monitor boiskowy wystąpiła pierwszy raz, natomiast w środowisku sędziowskim od dawna krążą anegdoty o sprzęcie, który nawalił tuż przed pierwszym gwizdkiem. Zdarza się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Podczas rozgrzewki sprawdzana jest komunikacja, sędzia główny podchodzi do monitora, prosi o ujęcia z różnych kamer. Następnie wraca do szatni, przebiera się. Wszyscy w spokoju odliczają czas do początku spotkania i nagle na pięć minut przed meczem nie działa nic. W popłochu resetowany jest cały wóz i najczęściej wtedy wszystko wraca do normy.

W Betclic 1. lidze sędziowie są zdani na siebie

Technicy są wsparciem dla arbitrów na meczach Ekstraklasy, ale nie na jej zapleczu. W Betclic 1. lidze sędziowie – oprócz oczywistych obowiązków – są też operatorami. Mało kto wie, że to oni rozkładają światłowody, podłączają monitory, szukają prądu. Jeśli coś się zepsuje, to właśnie sami sędziowie w popłochu próbują to naprawić. Najczęściej skutecznie. Dlatego sędziowie VAR na Ekstraklasie muszą być na stadionie 75 minut przed meczem, a w 1. lidze na dwie i pół godziny przed gwizdkiem.

Sytuacje z awariami nie są zarezerwowane tylko dla Polski. Na początku obecnego sezonu w Holandii doszło do bardzo podobnego zdarzenia, co ostatnio w Białymstoku. Podczas meczu Feyenoordu z Willemem II Tilburg sędzia na boisku nie dopatrzył się ewidentnego rzutu karnego dla gospodarzy, a monitor przy boisku nie działał. Sędziowie VAR mieli związane ręce, a wynik spotkania został wypaczony (Feyenoord tylko zremisował 1:1). Czasem powody awarii są też absurdalne. Kilka lat temu głośno było o meczu Al-Nassr z Al-Fateh w Arabii Saudyjskiej. System VAR nie działał, ponieważ pracownik stadionu… odłączył urządzenia od prądu, by zwolnić gniazdko i naładować prywatny telefon.