Jagiellonia chce gracza Legii, ale czy ta się zgodzi?

Jagiellonia Białystok tego lata dość mocno wzmocniła swoje szeregi, choć przyznać trzeba jednocześnie, że straciła również kilku nawet nie istotnych, ale kluczowych graczy. Mowa tu m.in. o Bartłomieju Wdowiku oraz Dominiku Marczuku. Niemniej również udało się pozyskać ciekawych graczu, jak Joao Moutinho oraz Lamine Diaby-Fadiga.

Okazuje się jednak, że mistrz Polski, który jest już pewny gry w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy szykuje jeszcze jedno wzmocnienie i to do ofensywy. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty”, Jagiellonia jest zainteresowana pozyskaniem Jordana Majchrzaka z Legii Warszawa. Nie jest jednako wiadomo, czy klub ze stolicy zgodziłby się na transfer do ligowego rywala, nawet jeśli 19-latek nie ma zbyt wielkich szans na grę w ich zespole.

Majchrzak to zawodnik grający na pozycji napastnika, ale równie dobrze może sobie poradzić w każdej roli w ofensywie. W minionym sezonie był on wypożyczony do Puszczy Niepołomice, gdzie rozegrał 21 spotkań i zdobył jednego gola, choć głównie wchodził z ławki. Co ciekawe, Majchrzak swego czasu był w zespole AS Romy, gdzie pod wodzą Jose Mourinho kilkukrotnie był w meczowej kadrze, a nawet zadebiutował w Serie A.

