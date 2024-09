Mistrz Polski wykonał plan. Cenny triumf Jagiellonii [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Kristoffer Hansen

Jagiellonia Białystok pokonuje Motor Lublin

W środę odbyło się zaległe spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym Motor Lublin przed własną publicznością podejmował Jagiellonię Białystok. Podopieczni Mateusz Stolarskiego przystępowali do tej rywalizacji po porażce ze Stalą Mielec (0:1). Mistrzowie Polski natomiast w swoim ostatnim meczu pokonali Lechę Gdańsk (3:2).

Rywalizacja w stolicy województwa lubelskiego fatalnie rozpoczęła się dla gospodarzy. W 4. minucie bowiem na prowadzenie wyszła Jagiellonia Białystok. Fatalnym zachowaniem w bramce popisał się Ivan Brkić, przez co Kristoffer Hansen miał ułatwione zadanie i zagrał do wolnego w polu karnym Tarasa Romanczuka. Reprezentant Polski z dziecinną łatwością wpakował futbolówkę do bramki.

Motor Lublin mógł doprowadzić do wyrównania jeszcze w pierwszej odsłonie. Samuel Mraz nawet wpakował futbolówkę do bramki, ale ostatecznie jego trafienie zostało anulowane. Pierwsze 45 minut było niezwykle wyrównane, ale to mistrzowie Polski schodzili na przerwę na jednobramkowym prowadzeniu.

Na początku drugiej połowy rywalizacja była już w zasadzie wyjaśniona. W 50. minucie wynik starcia podwyższył Kristoffer Hansen.

Piłkarze Mateusza Stolarskiego wzięli się ostro do pracy po kolejnym straconym golu. Właściwie to beniaminek totalnie zdominował mistrza Polski, ale ostatecznie lubelski zespół nie zdołał nawet strzelić kontaktowego gola. Rywalizacja finalnie zakończyła się na korzyść Jagiellonii Białystok 2:0.

Jagiellonia Białystok w kolejnym meczu zmierzy się z Piastem Gliwice. Motor Lublin natomiast w bratobójczym pojedynku podejmie Śląsk Wrocław.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok 0:2

Romanczuk (4′), Hansen (50′)

