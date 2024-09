Jagiellonia Białystok to ekipa, która niewykluczone, że wkrótce będzie kolejnym klubem z dużymi zmianami. Interesujące informacje przekazał serwis PilkaNozna.pl.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Pertkiewicz

Jagiellonia Białystok może zmienić prezesa

Jagiellonia Białystok w sezonie 2023/2024 wywalczyła mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie drużyna Adriana Siemieńca wywalczyła przepustkę do gry na arenie międzynarodowej. Tymczasem według najnowszych wieści PilkaNozna.pl wkrótce może dojść do zmiany prezesa klubu.

Źródła ujawnia, że Wojciech Pertkiewicz, pełniący funkcję szefa klubu, swoje obowiązki będzie pełnił do końca roku. Jest to związane z tym, że w grudniu dobiega końca aktualna kadencja. Na dzisiaj niejasne jest, że aktualny sternik klubu będzie w 2025 roku nadal odpowiadał za zarządzenie wszystkim w Jagiellonii.

Pod wodzą aktualnego prezesa sfinalizowane zostały ciekawe transfery, dzięki którym znacznej poprawie uległa sytuacja finansowa klubu z Białegostoku. Mokwa o transferach Mateusza Kowalskiego do Parmy za milion euro czy Dominika Marczuka oraz Bartłomieja Wdowika, którzy też zdecydowali się spróbować swoich sił za granicą. Pierwszy trafił do Realu Salt Lake, a drugi do portugalskiej Bragi.

Jagiellonia aktualnie plasuje się na siódmej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się bilansem 15 oczek. Do lidera Lecha Poznań mistrz Polski traci obecnie siedem punktów. Przed białostoczanami natomiast spotkania kolejno z Motorem Lublin oraz z Piastem Gliwice. Z beniaminkiem rozgrywek żółto-czerwoni zagrają w środowy wieczór, a z ekipą Aleksandara Vukovicia w najbliższą niedzielę.

