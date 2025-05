PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Jagiellonia Białystok dzieli się punktami z Górnikiem Zabrze

Niedzielne zmagania w ramach 31. kolejki rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zamykało starcie, w którym Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmowała Górnik Zabrze. Gospodarze przystępowali do tego meczu po dwóch porażkach z rzędu. Żabole natomiast w swoim ostatnim występie podzielili się punktami z Widzewem Łódź (0:0).

Rywalizacja w Białymstoku od pierwszego gwizdka była bardzo interesująca. Na pierwsze trafienie czekaliśmy do 20. minuty. Wówczas to gospodarze wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Oskar Pietuszewski, dla którego było to pierwsze trafienie na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Na odpowiedź Górnika Zabrze nie musieliśmy długo czekać. W 34. minucie goście doprowadzili do wyrównania po trafieniu Kryspina Szcześniaka. Trafienie defensora było ostatnim akcentem w pierwszej odsłonie. Drużyny zatem schodziły na przerwę z remisem 1:1.

O ile w pierwszej połowie częściej do głosu dochodziła Jagiellonia Białystok, o tyle w drugich 45. minutach oglądaliśmy niezwykle wyrównany mecz. Drużyny miały podobny czas spędzony z piłką przy nodze, a także oddawali niemal tyle samo strzałów na bramkę. Druga odsłona jednak nie przyniosła wielu emocji. Kibice zgromadzeni na obiekcie i przed ekranami telewizorów nie obejrzeli więcej trafień. Rywalizacja tym samym zakończyła się remisem 1:1.

Jagiellonia Białystok w kolejnym meczu zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Górnik Zabrze natomiast podejmie Śląsk Wrocław.

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze 1:1

Pietuszewski (20′) – Szcześniak (34′)