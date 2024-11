Jagiellonia z ofensywą w przedłużeniu kontraktów. Kolejny gracz na dłużej w klubie

Jagiellonia Białystok oficjalnie poinformowała o przedłużeniu dotychczasowej umowy Dusana Stojinovicia do końca sezonu 2026/27 z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dusan Stojinović

Kolejny obrońca Jagiellonii z nową umową

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Być może nieco słabiej niż w ostatnim, mistrzowskim sezonie, gdy gra ekipy Adriana Siemieńca była znakomita i porywająca, ale i tak ekipa z Podlasia może się podobać. Do tego nadal ich gra jest efektywna, co widać po miejscu w tabeli Ligi Konferencji Europy oraz PKO Ekstraklasy.

WIDEO: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Nie może więc dziwić, że jednym z podstawowych aspektów rozwoju zespołu jest pozostawienie w nim najbardziej jakościowych i najważniejszych postaci. Dlatego też w ostatnich dniach klub z Białegostoku informował o przedłużeniu dotychczasowych umów z Mateuszem Skrzypczakiem oraz Jesusem Imazem. Teraz do tego grona dołączył kolejny gracz, tym razem klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że Dusan Stojinović przedłużył umowę do końca do końca sezonu 2026/27 z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Dusan Stojinović w tym sezonie rozegrał w barwach Jagiellonii 16 spotkań i zanotował jedną asystę. W sumie w barwach białostoczan ma 44 występy. 24-letni środkowy obrońca ze Słowenii wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 400 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Lewandowski był o krok od angielskiego giganta. Chciał transferu!