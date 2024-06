Kluby PKO Ekstraklasy obserwują pomocnika Chojniczanki Chojnice

Jak donosi "Głos Wielkopolski", Hide Vitalucci z Chojniczanki Chojnie przyciągnął uwagę klubów PKO Ekstraklasy. 22-latek do Polski trafił na początku rundy wiosennej.

PressFocus Na zdjęciu: Hide Vitalucci

Hide Vitalucci na celowniku m.in. Lechii i Motoru

Chojniczanka Chojnice pozyskała Hide’a Vitalucciego w marcu tego roku. W przeszłości występował między innymi we Frosinone. Przed przyjazdem do Polski grał w Pergolettese na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.

22-letni Japończyk w niespełna trzy miesiące, które spędził w Chojnicach, rozegrał 12 spotkań. Zdobył pięć bramek i dołożył cztery asysty. Vitalucci nie umknął uwadze kilku klubów z PKO Ekstraklasy. “Głos Wielkopolski” twierdzi, że jest obserwowany przez Lechię Gdańsk, Motor Lublin, Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze.

W kontrakcie piłkarza widnieje kwota odstępnego, która wynosi 500 tysięcy złotych. Transfer do Ekstraklasy może oznaczać dla Vitalucciego szansę na dalszy rozwój kariery na wyższym poziomie i byłby dużym krokiem naprzód dla młodego zawodnika.

Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących potencjalnych ofert, a kontrakt Vitalucciego obowiązuje do końca sezonu 2024/25. Chojniczanka przegrała ze Stalą Stalowa Wola (1:2) w półfinale baraży o awans do 1. Ligi.