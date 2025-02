fot. PressFocus Na zdjęciu: Afonso Sousa i Mikael Ishak

Jedenastka 19. kolejki Ekstraklasy. Gwiazdy Lecha i Jagiellonii docenione

Za nami pierwszy weekend z PKO BP Ekstraklasą w 2025 roku. W imponującym stylu do gry wrócili główni faworyci do końcowego triumfu w rozgrywkach, czyli Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Kolejorz pokonał u siebie Widzew Łódź 4:1, zaś Duma Podlasia rozbiła przed własną publicznością Radomiaka Radom aż 5:0. Warto również odnotować potknięcia innych kandydatów do tytułu, czyli Legii Warszawa (1:1 z Koroną Kielce) oraz Rakowa Częstochowa (0:0 z Cracovią).

Wyczyny piłkarzy Lecha i Jagiellonii oczywiście zostały uwzględnione w jedenastce 19. kolejki Ekstraklasy, która została opublikowana na oficjalnym profilu rozgrywek. Łącznie trzech piłkarzy Kolejorza trafiło do najlepszego zestawienia. Z kolei Jaga może się poszczycić dwoma zawodnikami.

WIDEO: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Jedenastka 19. kolejki Ekstraklasy

Trelowski (Raków Częstochowa)

Kapuadi (Legia Warszawa)

Najemski (Motor Lublin)

Wasielewski (Górnik Zabrze)

Grosicki (Pogoń Szczecin)

Sousa (Lech Poznań)

Jorge Felix (Piast Gliwice)

Hakans (Lech Poznań)

Pululu (Jagiellonia Białystok)

Ishak (Lech Poznań)

Imaz (Jagiellonia Białystok)

Rzecz jasna w kwestii najlepszych jedenastek zawsze pojawia się sporo kontrowersji. Tym razem w sieci pojawiło się sporo głosów w sprawie Mikiego Villara, który zanotował gola i asystę w meczu Jagiellonii z Radomiakiem, ale nie uwzględniono go w zestawieniu.