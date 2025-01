Grosicki odsłonił kulisy protestu. Wyznał, jaki jest jego efekt

Kamil Grosicki w rozmowie z Goal.pl odniósł się do niedawnego protestu piłkarzy Pogoni Szczecin. Doświadczony skrzydłowy przyznał, że cała sytuacja dała pozytywny efekt.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki przyznaje, że protest oczyścił atmosferę w Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin mierzy się z poważnymi problemami finansowymi. Na początku stycznia doprowadziło to do wyczerpania cierpliwości piłkarzy, którym klub nie wypłacał pieniędzy. Zawodnicy Portowców w ramach protestu opuścili dwa treningi, aby zwrócić większą uwagę na zaistniałą sytuację.

– Jako kapitan chciałem powiedzieć, że jest nam bardzo przykro, że musiało dojść do takiej sytuacji. Wierzę, iż taka sytuacja pomoże piłkarzom i całemu klubowi, bo Pogoń jest najważniejsza. Wierzę, że cała ta sytuacja przyniesie pozytywne wyniki wiosną – mówił w tamtym czasie Kamil Grosicki, cytowany przez profil “Skazani na Pogoń”.

Aktualnie kadra Pogoni Szczecin znajduje się na obozie przygotowawczym w tureckim Belek. Kamil Grosicki w rozmowie z Przemysławem Langierem z Goal.pl wrócił do wydarzeń sprzed kilkunastu dni i przyznał, że protest oczyścił atmosferę w drużynie.

– Tak jak powiedziałem, to była trudna decyzja dla zespołu. Natomiast żeby oczyścić atmosferę w drużynie, to musiało się wydarzyć i przykro mi z tego powodu, że tak się stało. Jednak po tym wszystkim te złe emocje zeszły z piłkarzy. Widziałem to, gdy trenowaliśmy podczas tych dwóch dni w zamknięciu z trenerami od przygotowania fizycznego i tak samo już na obozie atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy ciężko trenują – powiedział Kamil Grosicki.

– W życiu czasami tak jest, że coś musi się wydarzyć, żeby później były z tego efekty i radość – spuentował 94-krotny reprezentant Polski.

