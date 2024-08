Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk pozyska młodego reprezentanta Polski

Lechia Gdańsk niezbyt dobrze rozpoczęła nowy sezon w PKO Ekstraklasie. Drużyna, która w poprzednim sezonie dominowała w rozgrywkach Betclic 1. ligi i pewnie je wygrała, teraz boryka się z problemami. Po dwóch kolejkach mają na koncie zaledwie jeden punkt, zdobyty dzięki remisowi w pierwszym meczu ze Śląskiem Wrocław. Z kolei w miniony weekend przegrali u siebie 0:2 z innym beniaminkiem, Motorem Lublin.

To oczywiście, choć do końca sezonu pozostało bardzo dużo czasu, powoduje, że w Gdańsku pojawia się lekkie zaniepokojenie tym, na ile zespołowi uda się podczas rundy jesiennej dobrze punktować. Dlatego też, aby podnieść jakość zespołu, a co za tym idzie liczbę punktów, klub przygotowuje bardzo ciekawy transfer. Jak przekazał dziennikarz Piotr Potępa na platformie X oraz potwierdził Łukasz Gikiewicz, nowym graczem Lechii najprawdopodobniej zostanie Patryk Peda.

Takim ruchem zainteresowane są obie strony, a w grę wchodzi roczne wypożyczenie. Peda to 22-letni obrońca, który za kadencji Michała Probierza w narodowych barwach zagrał w trzech meczach eliminacji Euro 2024, choć na sam turniej powołania nie dostał. Defensor nominalnie jest graczem Palermo, czyli zespołu z Serie B, ale poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w SPAL – ligę niżej. Na koncie ma ponad 30 spotkań na zapleczu włoskiej elity.

