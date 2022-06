fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze na miesiąc przed startem nowego sezonu może przeżyć tąpnięcie związane ze zmianą trenera. Od kilku dni było słychać głosy, że dochodzi do nieporozumień na linii prezes klubu Arkadiusz Szymanek-trener Jan Urban. Mając na uwadze to, że zwolennikiem pracy szkoleniowca 14-krotnych mistrzów Polski jest Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, reprezentująca jednocześnie głównego właściciela klubu w postaci Miasta Zabrze, to wydawało się, że policzone są dni sternika 14-krotnych mistrzów Polski. Okazuje się jednak, że nie jest to takie pewne, jak mogło się wydawać.

Górnik Zabrze może wkrótce dokonac zmiany na stanowisku trenera

Waży się przyszłość Jana Urbana w roli szkoleniowca ekipy z Roosevelta

Obecna umowa 60-latka wygasa z końcem czerwca

Jaki los czeka Jana Urbana?

Górnik Zabrze ma za sobą niezły sezon. Co prawda nie udało się Trójkolorowym wywalczyć miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. Niemniej w szeregach zabrzan szanse na grę otrzymału kilku młodych zawodników. Skutkowało to tym, że Górnik zakończył zmagania na ósmej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy.

Fakt, że zabrzanie zakończyli ligową rywalizację w pierwszej połówce tabeli mógł sugerować, że na nową umowę z klubem zapracował trener Jan Urban. Aktualny kontrakt wygasa z końcem czerwca. Mimo że do startu nowej kampanii pozostały nieco ponad cztery tygodnie, to do tej pory komunikat o nowej umowie dla szkoleniowca jeszcze nie ujrzał światła dziennego.

Tajemnicą Poliszynela jest to, że między opiekunem Górnika a prezesem dochodziło do spięć. W różnych kwestiach strony miały zupełnie inne stanowiska, co nie wpływało dobrze na współpracę. Jeszcze w pierwszym tygodniu czerwca wszystko zmierzało w tym kierunku, że prezes Szymanek zakończy współpracę z klubem. Zwrot nastąpił, jednak gdy opinia publiczna po rozmowie Lukasa Podolskiego z WP Sportowe Fakty dowiedziała się, że mistrz świata jest entuzjastą pracy klubowego działacza.

Dzień 2⃣ rozpoczęliśmy od testów mocy 🏋️‍♂️🏋️‍♂️

⚪️🔵🔴 pic.twitter.com/khp8DobEYb — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 14, 2022

Na razie jeszcze żadna konkretna decyzja nie została podjęta. Z klubu płyną natomiast głosy, aby uzbroić się w cierpliwość. – Nie spekulujmy, nie dopowiadajmy rzeczywistości. Sztab dzisiaj normalnie pracuje w komplecie. Zawodnicy przechodzą testy i trenują na siłowni. Wszystko odbywa się zatem zgodnie z planem – mówił w rozmowie z Goal.pl rzecznik prasowy 14-krotnych mistrzów Polski – Konrad Kołakowski.

Górnik w pierwszym meczu nowego sezonu PKO Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z Cracovią. Tymczasem w drugiej kolejce ligowej zabrzanie na wyjeździe zagrają z Lechia Gdańsk.

