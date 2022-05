PressFocus Na zdjęciu: Paweł Olkowski

Były reprezentant Polski Paweł Olkowski po ośmiu latach wraca do Ekstraklasy. 32-letni prawy obrońca został w piątek piłkarzem Górnika Zabrze, w którego barwach miał już okazję występować w przeszłości.

Paweł Olkowski zdecydował się na powrót do klubu, który opuszczał wyjeżdżając za granicę

32-latek podpisał dwuletni kontrakt z Górnikiem Zabrze

W jego barwach rozegrał do tej pory blisko 100 spotkań

Olkowski piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w piątkowe popołudnie w oficjalnym komunikacie poinformował o podpisaniu z doświadczonym piłkarzem dwuletniego kontraktu. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku i znalazła się w niej opcja jej przedłużenia. Przed złożeniem podpisu pod umową Olkowski pomyślnie przeszedł badania medyczne.

Dla Olkowskiego jest to powrót do Górnika, które barwy reprezentował w latach 2011-2014. W zespole z Zabrza rozegrał łącznie 94 spotkania, zdobywając w nich 13 bramek i dokładając 13 asyst. Wcześniej był także piłkarzem Gwarka Zabrze i GKS-u Katowice.

Osiem ostatnich lat prawy obrońca spędził za granicą. To właśnie z Górnika latem 2014 roku przeniósł się do niemieckiego FC Koeln, w którym spędził cztery lata. W 2018 roku został piłkarzem Boltonu Wanderers, z którego po roku trafił do tureckiego klubu Gaizantep FK. Teraz postanowił wrócić do ojczyzny.

32-letni piłkarz ma na swoim koncie także 13 występów w reprezentacji Polski.

