Górnik Zabrze wciąż bez strzelonej bramki. Urban: drużyna zrobiła progres

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze zremisował z Piastem Gliwice 0-0

Po trzech meczach zabrzanie nie mają na swoim koncie choćby jednej bramki

Jan Urban sugeruje, że jego drużyna czyni postęp

Kiedy Górnik zacznie strzelać?

Pod koniec zeszłego sezonu Górnik Zabrze był jedną z najlepszych ekip w lidze. Powrót Jana Urbana sprawił, że drużyna zaczęła masowo zbierać punkty i wspinać się w ligowej tabeli. Finalnie udało się zapewnić utrzymanie bez większych problemów. Przed startem kampanii 2023/2024 upatrywano w Górniku jednego z kandydatów do walki o czołowe lokaty.

Start rozgrywek nie ułożył się jednak po myśli zabrzan. Po dwóch kolejnych porażkach przyszedł sobotni remis z Piastem Gliwice. Największym zmartwieniem dla kibiców jest gra ofensywna. W trakcie trzech kolejnych spotkań Górnik nie zdobył choćby jednej bramki. Jan Urban sugeruje, że jego drużyna czyni progres i wkrótce będzie radzić sobie zdecydowanie lepiej.

– Chcieliśmy zrobić kolejny krok do tego, by udowodnić, że drużyna zrobiła progres i wydaje mi się, że tak właśnie było. Przynajmniej do momentu czerwonej kartki. Czułem w kościach, że jesteśmy bliżej strzelenia bramki. Brakuje nam trochę takiego boiskowego cwaniactwa. Powiedziałem już o tym chłopakom w szatni.

– Uważam, że Kryspin nie powinien dostać pierwszej żółtej kartki. Druga kartka to ewidentny faul. Kryspin potrzebuje teraz od nas wsparcia i zaufania. W takich sytuacjach, kiedy dochodzi do boiskowych spięć zawodnicy rosną i pokazują, że gramy na naszych warunkach. Lubię takie sytuacje, bo to pokazuje, że zespół jest zgrany – analizuje.

