ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Nowy właściciel, nowi piłkarze, nowy partner techniczny?



Górnik Zabrze niedługo trafi w ręce prywatnego podmiotu. Będzie to albo Lukas Podolski, albo firma Zarys, albo obie te firmy wspólnie. To jednak nie wszystko. Klub kontraktuje już piłkarzy na nowy sezon (jak choćby brazylijskego napastnika Barbosę), a poza tym rozgląda się za nowym partnerem technicznym, czyli firmą, która przygotuje koszulki dla klubu.



Obecnie Górnika ubiera firma Capelli Sport. Ta umowa kończy się po zakończeniu przyszłego sezonu. Jak ustalił goal.pl jest duże zainteresowanie w kontekście tego kto będzie partnerem technicznym Górnika od sezonu 2026/27.

Z informacji goal.pl wynika, że w grze jest sporo firm. To Castore, Kappa, Mizuno, Macron i Capelli. Nie ma co ukrywać, iż duże zainteresowanie w tym zakresie to efekt kontaktów Lukasa Podolskiego i działań Michała Siary, który od niedawna jest członkiem zarządu klubu.

Wartość kontraktu? Nawet 15 milionów

Z informacji goal.pl wynika, że to może być rekordowa umowa w historii Górnika i top 3 pod względem wartości takiego kontraktu w Ekstraklasie. Zabrzanie mogą zarobić około 15 milionów złotych za pięcioletni kontrakt.



A jeszcze co do koszulek. Z naszej wiedzy wynika, że Górnik ma już przygotowane stroje Capelli na nowy sezon. Po raz pierwszy piłkarze mają się w nich pokazać w ostatnim meczu obecnych rozgrywek.



Nasze informacje staraliśmy się potwierdzić u Darii Wollenberg z Górnika. – Cały czas pracujemy na to, aby Górnik rozwijał się adekwatnie do swojego potencjału. Cieszymy się, że działania, które podejmujemy są dostrzegane przez coraz więcej firm. Negocjacje nowej umowy z partnerem technicznym są w trakcie i wierzymy, że umowa, którą podpiszemy przyniesie wiele korzyści dla Klubu. Tymczasem skupiamy się na premierze koszulki domowej na sezon 2025/26, a ta już niedługo – odpowiedziała nam Daria Wollenberg.