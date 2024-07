dpa/Alamy Na zdjęciu: Jakub Ojrzyński

GKS Katowice szuka bramkarza

GKS Katowice po dość sensacyjnym awansie do PKO Ekstraklasy bardzo mocno pracuje na rynku transferowym. Ekipa z Górnego Śląska jak do tej pory ogłosiła przyjście kilku ciekawych zawodników. Do klubu dołączyli m.in. Adam Zrelak, który był kluczową postacią Warty Poznań przez wiele sezonów oraz Borja Galan, który w minionym sezonie kapitalnie spisywał się w Odrze Opole. Ogólnie rzecz biorąc to właśnie transfery zawodników Polski są fundamentem polityki GKS-u.

Podobnie ma być i w przypadku transferu na pozycję bramkarza. Beniaminek z Katowic poszukuje bowiem odpowiedniego zawodnika, który wzmocniłby rywalizację i dałby sporo jakości na tej pozycji. Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu “Meczyki.pl” na testach w klubie pojawił się Jakub Ojrzyński. 21-latek w minionym sezonie rozegrał 11 spotkań w ekipie FC Den Bosch w 2. lidze holenderskiej.

Polak do tego zespołu był jednak tylko wypożyczony bowiem nominalnie jest piłkarzem zespołu młodzieżowego Liverpoolu. Co jednak ciekawe, w przeszłości Ojrzyński rozegrał jedno spotkanie w barwach Radomiaka Radom. Była to rywalizacja z Cracovią w sezonie 2022/23.

