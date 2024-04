Fatalny wynik Rakowa. Jeden z najsłabszych zespołów w Europie

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa nie może być zadowolony z wyników w tym sezonie

Drużyna oddala się znacząco od walki o obronę mistrzostwa

Jest też jednym z najsłabiej punktujących mistrzów w Europie

Zjazd

Raków Częstochowa w tym sezonie właściwie cały czas zawodzi. Ekipa Dawida Szwargi miała walczyć o obronę tytułu oraz Puchar Polski, a także zaprezentować się przyzwoicie w Lidze Europy. Finalnie z tych celów możliwym do realizacji pozostał tylko ten pierwszy, choć i on jest już właściwie kwestią iluzorycznych marzeń. Wszystko to sprawia, że kibice “Medalików” coraz częściej zastanawiają się nad przyszłością Dawida Szwargi. O przyszłości trenera wypowiedział się już nawet właściciel klubu, który nie wykluczył żadnej możliwości.

📊 Raków Częstochowa jednym z NAJGORZEJ PUNKTUJĄCYCH MISTRZÓW KRAJU W EUROPIE! 😳



W tym sezonie @Rakow1921 ma średnią 1,67 punktu na mecz. W Europie tylko czterech mistrzów kraju gra gorzej. 😶



…

36. 🇧🇪 Antwerp – 1,68 pkt/mecz

37. 🇵🇱 Raków – 1,67

38. 🇦🇱 FK Partizani – 1,62… — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) April 6, 2024

To, jak fatalnie w tym sezonie radzi sobie Raków doskonale przestawiają wyliczenia statystyka piłkarskiego Cezarego Kawęckiego na platformie X (dawniej Twitter). Wyliczył on, że częstochowianie są jednym z najsłabiej punktujących mistrzów poprzedniego sezonu w Europie. W tej kampanii “Medaliki” mają średnią punktową 1,67 na mecz. W Europie tylko czterech mistrzów kraju gra gorzej. Wśród nich jest m.in. Napoli oraz Partizani z Albanii.

