IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Erik Exposito, Śląsk Wrocław

Erik Exposito być może jednak nie trafi do Rakowa Częstochowa

Hiszpan od wczoraj jest łączony z drużyną mistrza Polski

Według Tomasza Włodarczyka drużyny miały się już dogadać, ale Śląsk poinformował, że Hiszpan zostaje

Zwrot akcji

Od wczoraj mówi się, że Erik Exposito jest bardzo blisko dołączenia do zespołu Rakowa Częstochowa. Informowaliśmy już Was o tym, że według Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” kwota transferu ma wynieść 600 tysięcy euro plus bonusy. Teraz jednak sytuacja się zmieniła o 180 stopni.

Dyrektor komunikacji i marketingu Śląska Wrocław oraz oficjalnie konto klubu na Twitterze poinformowali, że napastnik zostaje w klubie i będzie pomagał zespołowi w kolejnych meczach. Tym samym ucięli spekulacje na temat odejścia.

❗️❗️W nawiązaniu do ostatnich publikacji, chcemy poinformować naszych kibiców, że Erik Exposito, nasz kapitan nie odchodzi ze @SlaskWroclawPl i dalej walczy razem z nami. Nie zawsze trzeba wierzyć w każdy artykuł, który pojawi się w przestrzeni medialnej. Trener ma pełne wsparcie… pic.twitter.com/loK9JMzXOQ — Patryk Załęczny (@pzaleczny) August 26, 2023

– W nawiązaniu do ostatnich publikacji, chcemy poinformować naszych kibiców, że Erik Exposito, nasz kapitan, nie odchodzi ze Śląska Wrocław i dalej walczy razem z nam – czytamy na oficjalnym koncie Śląska Wrocław na Twitterze.

