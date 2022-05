Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

W sobotę rozstrzygnął się wyścig o mistrzostwo Polski. Lech Poznań przystąpił do swojego meczu wiedząc, że Raków Częstochowa odpadł z tej rywalizacji. Stąd też tytuł Ekstraklasy zgarnął Kolejorz i Poznań ogarnęła wielka euforia. Świętowanie trwało do białego rana, a zaczęło się jeszcze przed startem zawodów z Wartą Poznań.

Lech Poznań mistrzem Polski 2021/22

Kibice Kolejorza rozpoczęli świętowanie przed meczem z Wartą Poznań

Później feta przeniosła się do centrum Poznania i trwała do białego rana

Lech Poznań przypieczętował mistrzostwo Polski

Tegoroczna rywalizacja o mistrzostwo Polski trzymała w napięciu do samej końcówki sezonu. Tempa Kolejorza nie wytrzymał Raków Częstochowa, który przegrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (0:1). Taki wynik oznaczał, że nic już nie może zabrać tytułu Lechowi Poznań, niezależnie od wyniku z Wartą Poznań. Ekipa Macieja Skorży pokonała jednak Warciarzy (2:1), zgarniając mistrzostwo na 100-lecie klubu.

Zaczyna się dziać. Za 10 min przyjdą piłkarze. pic.twitter.com/O2Bk09uyKT — Dawid Dobrasz (@dobraszd) May 14, 2022

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego pod stadionem panowała mistrzowska atmosfera. Fani zaczęli świętować, wyczekując na autobus z piłkarzami.

Feta Lecha z piłkarzami! Jeszcze raz https://t.co/tmWGWjwN8e — Dawid Dobrasz (@dobraszd) May 14, 2022

Później doszło do fety z piłkarzami Lecha już w Poznaniu. Nie brakowało wzruszających momentów. Kibice zadbali o każdy detal i świętowanie trwało do białego rana. Ostatni raz Kolejorz zgarnął tytuł w 2015 r. Tymczasem w sierpniu przystąpi do pierwszych spotkań eliminacji Ligi Mistrzów.

Czytaj więcej: Premier League: WHU zagra dla Liverpoolu i zatrzyma City?