Jakub Kwiatkowski został nowym szefem TVP Sport

Były rzecznik PZPN będzie miał wiele kluczowych decyzji przed sobą

Jedną z nich będzie walka o prawa do Ekstraklasy, o której teraz mówi

Ekstraklasa domknie monopol na polską piłkę?

W obecnym sezonie PKO Ekstraklasę widzowie mogą oglądać jedynie za pośrednictwem kanałów Canal+ Sport. Główny nadawca telewizyjny do dzisiaj – choć minęła już cała runda – nie sprzedał praw do sublicencji. W pewnym momencie wydawało się, że polska liga jest już bardzo blisko TVP Sport, ale w następstwie wyborów oraz zamieszania z telewizją publiczną rozmowy upadły. Teraz ma się to zmienić, bowiem nowy szef sportu Jakub Kwiatkowski zapowiada starania o prawa do pokazywania ligi.

– Wiadomo, że za chwilę najważniejsze będą dla nas igrzyska olimpijskie i Euro 2024. Mam nadzieję, że z polską kadrą. Chciałbym też, by do TVP udało się wreszcie ściągnąć Ekstraklasę – mówi dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

Telewizja Polska zakupiła już prawa do Fortuna 1. ligi, 2. ligi oraz Fortuna Pucharu Polski. Ewentualny zakup praw do Ekstraklasy pozwoliłby na swego rodzaju monopol na polską piłkę.

