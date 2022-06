fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze jest w trakcie poszukiwania nowego trenera po niespodziewanym rozstaniu z Janem Urbanem. Tymczasem dziennikarz Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty przekazał informacje, jaki budżet 14-krotni mistrzowie Polski mogą przeznaczyć na nowego szkoleniowca.

Górnik Zabrze na niespełna miesiąc przed startem nowego sezonu jest bez trenera

14-krotni mistrzowie Polski planują przeznaczyć 50 tysięcy złotych miesięcznie na nowego szkoleniowca

Nowe informacje na temat klubu z Zabrza przekazał dziennikarz Piotr Koźmiński

Gasparik i Gaul rozważani przez władze klubu

Górnik Zabrze w ostatnim sezonie miał cel, aby zająć co najmniej 10. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Trójkolorowi ostatecznie zakończyli zmagania na ósmej pozycji. Mimo wszystko to nie wystarczyło do tego, aby trener Jan Urban został w klubie.

W miniony poniedziałek jak grom z jasnego nieba pojawiła się wiadomość, że były reprezentant Polski przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca. Przykre jest to, że Urban informację o tym, że nie jest już trenerem zabrzan, otrzymał od dziennikarza Przeglądu Sportowego Antoniego Bugajskiego, który w poniedziałek tuż po godzinie 15 zadzwonił do trenera.

Tymczasem dziennikarz Piotr Koźmiński informuje, że nowy szkoleniowiec Górnika będzie mógł liczyć maksymalnie na zarobki w wysokości 50 tysięcy złotych miesięcznie. W każdym razie ostatecznie suma netto byłaby uzależniona od formy zatrudnienia.

“Do pensji każdy trener, podobnie jak piłkarze, może otrzymać określone bonusy, jak choćby za zdobyte punkty czy ostateczne, odpowiednio wysokie, miejsce w tabeli” – podkreślił w swoim materiale żurnalista.

Kto może zostać nowym opiekunem ekipy z Roosevelta? W kręgu zainteresowania Górnika jest Michal Gasparik, który w przeszłości grał w ekipie z Zabrza. Kłopotem jest jednak fakt, że 40-latek ma ważną umowę ze Spartakiem Trnava.

Tymczasem Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego podał, że w Górniku jest też rozważana kandydatura Bartoscha Gaula. 34-latek prowadzi obecnie drugi zespół FSV Mainz.

Czytaj więcej: Podolski szczerze o zamieszaniu w Górniku. “Tak się nie traktuje legendy”