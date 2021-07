Ekstraklasa: dzisiejsze mecze, terminarz rozgrywek (24.07)

PKO Ekstraklasa w sobotę zaserwuje kibicom trzy mecze. W najciekawszym spotkaniu dnia Legia Warszawa zmierzy się na swoim stadionie z Wisłą Płock. Ciekawie powinno być również w Białym stoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmować będzie Lechię Gdańsk.

W sobotę rozegran zostaną trzy mecze w ramach pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy

W pierwszym meczu dnia Górnik Łęczna zmierzy się z Cracovią

Najciekawiej zapowiadają się derby Mazowsza z udziałem Legii Warszawa i Wisły Płock

PKO Ekstraklasa po słabym piątku, w oczekiwaniu na lepszą sobotę

PKO Ekstraklasa po 68 dniach wróciła do gry w nowej rzeczywistości. Przede wszystkim liga została powiększona do 18 zespołów. W najwyższej klasie rozgrywkowej wcześniej tyle ekip rywalizowało ze sobą w sezonie 1997/1998. W pierwszym dniu nowej kampanii miały miejsce dwa remisy, w którym gradu goli nie było. Pozostaje mieć nadzieję, że lepiej będzie w przypadku sobotnich starć.

Mecz Górnik Łęczna – Cracovia

W pierwszym meczu dnia już o godzinie 15:00 zawodnicy Górnika Łęczna zmierzą się na swoim stadionie z Cracovią. W roli faworyta do tej potyczki przystąpią zawodnicy Pasów. Aczkolwiek drużyna Kamila Kieresia nie zamierza tanio sprzedać skóry. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w 2017 roku. Wówczas Zielono-czarni pokonali zespół z Krakowa 3:0. Start spotkania będzie miał miejsce o 15:30.

Górnik Łęczna Cracovia 3.45 3.27 2.33 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 24. lipca 2021 11:59 .

Mecz Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk

Ciekawie powinno być dzisiaj na stadionie przy ulicy Słonecznej. Jagiellonia Białystok do nowego sezonu przystępuje z dużymi nadziejami. W szeregach Żółto-czerwonych latem doszło do kilku zmian. Między innymi wzmocnili tę ekipę: Michał Pazdan, czy Dani Quintana. Wszystko wskazuje na to, że Ireneusz Mamrot obu wystawi na starcie z Lechią Gdańsk. Piotr Stokowiec liczyć będzie natomiast przede wszystkim na Marco Paixao, który jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Oprócz Portugalczyka kluczową postacią Biało-zielonych może być Maciej Gajos. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.

Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 2.85 3.35 2.73 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 24. lipca 2021 11:53 .

Mecz Legia Warsawa – Wisła Płock

W najciekawszym meczu dnia Legia Warszawa w derbach Mazowsza zagra z Wisłą Płock. W roli faworyta do tej potyczki podejdą mistrzowie Polski. Niemniej Nafciarze mają nadzieję, że pokrzyżują plany legionistów. Spotkanie zapowiada się ciekawie między innymi dlatego, że w obu ekipach są zawodnicy o wysokich umiejętnościach. W szeregach gospodarzy brylować powinni: Mahir Emreli, Luquinhas, czy Tomas Pekhart. Tymczasem w zespole Macieja Bartosza uwaga powinna być zwrócona na takich zawodników Rafał Wolski, czy Mateusz Szwoch, który zresztą w przeszłości występowali w Legii.

Legia Warszawa Wisła Płock 1.90 3.80 4.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 24. lipca 2021 11:25 .

Plan sobotnich meczów 1. kolejki PKO Ekstraklasy

15:00 Górnik Łęczna – Cracovia (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 – komentarz Piotr Glamowski i Wojciech Jagoda)

17:30 Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 – Adrian Olek i Grzegorz Mielcarski)

20:00 Legia Warszawa – Wisłą Płock (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K – Marcin Rosłoń o Tomasz Wieszczycki; TVP Sport – Maciej Iwański i Marcin Żewłakow)

