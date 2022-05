Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Wszyscy już wiedzą, że Raków Częstochowa stał się jedną z potęg polskiej piłki. Tak samo wszyscy wiedzą, że jest to jeden z najzdrowiej prowadzonych klubów w kraju. Ale właściwie co stanowi jego siłę? Pieniądze? Nie, właściciel jest majętny, ale nie to jest decydujące przy pozycji Rakowa w naszym futbolu. Praca? Tak, ale tę musi ktoś wykonywać. I to ludzie oraz sposób, w jaki się ich wybiera, sprawili, że w Częstochowie dziś mają tyle powodów do radości. O tym w najnowszym odcinku Futbologa.

Raków Częstochowa to klub, który ludźmi nadrabia braki, których w inny sposób nadrobić nie może

To idealnie wpisuje się w teorię Michała Świerczewskiego, że największym problemem polskiej piłki są ludzie. Stąd podejście, by w Rakowie byli najsilniejszą stroną

Dlaczego Raków jest tak zdrowy?