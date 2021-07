Ekstraklasa: dzisiejsze mecze, terminarz rozgrywek (23.07)

W piątek rozegrane zostaną dwa spotkania otwierające nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Pierwsze z nich to pojedynek Bruk-Bet Termaliki ze Stalą Mielec. Następnie Lech Poznań rozpocznie swoją ligową kampanię od starcia z beniaminkiem – Radomiakiem Radom.

W najbliższy piątek rozpocznie się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy

Rozegrane zostaną dwa spotkania, w których wezmą udział beniaminkowie

Meczem otwarcia będzie pojedynek Bruk-Bet Termaliki ze Stalą Mielec, a następnie zmierzą się drużyny Lecha Poznań i Radomiaka Radom

Piątkowe mecze PKO BP Ekstraklasy (23.07)

Już w piątek rozpocznie się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Część polskich drużyn już od kilku tygodni mierzy się w eliminacjach do europejskich pucharów, ale dla większości zespołów jest to powrót do meczów o stawkę. Na piątek zaplanowane są dwa interesujące mecze, w których weźmie udział dwóch beniaminków.

W spotkaniu otwierającym sezon Bruk-Bet Termalica podejmie u siebie Stal Mielec. Gospodarze świetnie zaprezentowali się w I Lidze i po trzech latach nieobecności wrócili do elity. Zajęli drugie miejsce i nie musieli martwić się barażami. W pierwszym spotkaniu kampanii nie trafili na najtrudniejszego z rywali. Mielczanie to bowiem jeden z największych beneficjentów faktu, że w zeszłym sezonie spadła tylko jedna drużyna. Stal niemal do samego końca walczyła o utrzymanie i ostatecznie uzbierała o cztery punkty więcej od ostatniego w tabeli Podbeskidzia.

W drugim z piątkowych meczów Lech Poznań zmierzy się z drugim z beniaminków, Radomiakiem Radom. Dla Kolejorza ubiegła kampania zakończyła się wielkim rozczarowaniem. Drużynie nie służyła walka na dwóch frontach, w wyniku której szybko pożegnali się z Ligą Europy, a w Ekstraklasie zajęli zaledwie jedenaste miejsce. Trener Maciej Skorża ma przywrócić Lecha na należne mu miejsce – czyli zakwalifikować się do strefy gwarantującej eliminacje do europejskich pucharów. Na początek Kolejorzowi trafił się nie najłatwiejszy rywal. Radomiak wziął bowiem zaplecze elity szturmem, a w ośmiu ostatnich kolejkach nie spadał poniżej trzeciego miejsca. Świetny finisz zapewnił radomianom pierwszą lokatę i spokojny awans bez konieczności walki w barażach.

Oba spotkania będą transmitowane na kanałach Canal + Sport oraz Canal + Sport 3.